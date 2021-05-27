Пятого президента Украины вызывают на допрос повторно на 31 мая.

Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос по «делу Медведчука-Козака».

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Отмечается, что следователи СБУ вызвали экс-президента на допрос с целью «всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства».

«Учитывая то, что народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дата повторного допроса - 31 мая 2021 года», - говорится в сообщении.

В сообщении есть фото повестки о вызове Порошенко.

ОБНОВЛЕНО. Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не явился на допрос в СБУ из-за того, что его не проинформировали в предусмотренном законом порядке.

По его словам, пятого президента и депутата Рады вызвали не путем вручения повестки, а публикациями на сайте.

"Да еще и отмечая в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, который не работает. Битый час пытаюсь "найти концы" и связаться со следователями. Я свяжусь, настойчиво попрошу соблюдать закон", – написал юрист в Facebook.

Между тем, утром 27 мая, на странице Петра Порошенко в Facebook появилось несколько фото с поезда с подписью: "Впереди важное и долгожданное путешествие. Угадайте, куда мы сегодня едем?". На что депутат партии "Европейская солидарность" София Федина предположила, что экс-президент отправился с женой на Восток.

Дело Медведчука-Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по ст. 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями, хотя обвинение настаивало на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

20 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Козака.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

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Авторы: Яна Ставская, Надя Пришляк