Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос по «делу Медведчука-Козака».
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.
Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.
Отмечается, что следователи СБУ вызвали экс-президента на допрос с целью «всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства».
«Учитывая то, что народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дата повторного допроса - 31 мая 2021 года», - говорится в сообщении.
В сообщении есть фото повестки о вызове Порошенко.
ОБНОВЛЕНО. Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не явился на допрос в СБУ из-за того, что его не проинформировали в предусмотренном законом порядке.
По его словам, пятого президента и депутата Рады вызвали не путем вручения повестки, а публикациями на сайте.
"Да еще и отмечая в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, который не работает. Битый час пытаюсь "найти концы" и связаться со следователями. Я свяжусь, настойчиво попрошу соблюдать закон", – написал юрист в Facebook.
Между тем, утром 27 мая, на странице Петра Порошенко в Facebook появилось несколько фото с поезда с подписью: "Впереди важное и долгожданное путешествие. Угадайте, куда мы сегодня едем?". На что депутат партии "Европейская солидарность" София Федина предположила, что экс-президент отправился с женой на Восток.
Дело Медведчука-Козака
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".
12 мая Медведчуку вручили подозрение по ст. 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.
13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями, хотя обвинение настаивало на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.
20 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Козака.
21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.
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