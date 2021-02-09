По словам Кирилла Тимошенко, президент не намерен открывать свой телеканал.

Президент Владимир Зеленский не будет открывать собственный телеканал или создавать телевизионную сеть.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ.

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"Президент Зеленский не стремится строить свои каналы, свою телевизионную сеть или еще что-то. Мы открыто всем каналам говорим, что мы делаем, и надеемся на то, что они открыто готовы это ретранслировать в своих средствах массовой информации. Вот и все. Насчет строительства какой-то телевизионной сети вообще вопрос не стоит", - отметил он.

Комментируя санкции против телеканалов нардепа Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, Тимошенко опроверг информацию о переговорах президента с главой ОПЗЖ.

"Каких-то переговоров с господином Медведчуком не было точно. И я вам это гарантирую", - заверил он.

Санкции против каналов Козака-Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

4 февраля стало известно, что два человека в Верховном суде обжаловали указ президента о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

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Автор: УНИАН