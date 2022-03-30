Также санкции коснутся техосмотра частных самолетов и яхт олигархов из России.

Власти Великобритании намерены ввести санкции против так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В парламенте страны сегодня представят соответствующий проект, говорится в заявлении МИД Британии.

"Санкции в отношении Крыма будут распространены на неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей в рамках нового законодательства, внесенного на рассмотрение в парламент", - говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, санкции также коснутся техосмотра частных самолетов и яхт олигархов из России.

"Нормативно-правовой акт, который будет способствовать ограничению технического обслуживания или оказания технической помощи самолетам или судам определенных лиц или организаций, будет внесен сегодня в парламент", - отметили в британском МИДе.

Новые ограничения направлены на российских олигархов, подпавших под санкции, и их бизнес.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что перемирия России и Украины недостаточно для снятия санкций. Он считает, что необходимо усилить давление на президента РФ Владимира Путина.

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