19 октября Совет ЕС принял решение продлить до 31 октября 2021 года действие санкций против "Исламского государства" и "Аль-Каиды".

Украина поддержала санкции Евросоюза против террористических группировок "Исламское государство" в Сирии и Ираке и "Аль-Каиды".

Читайте такжеТеррористы "Аль Каиды" пригрозили атаками на Билла Гейтса и Уоррена БаффетаОб этом говорится в декларации вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

19 октября Совет ЕС принял решение продлить до 31 октября 2021 года действие санкций против "Исламского государства" и "Аль-Каиды", а также лиц, групп и организаций, связанных с ними.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, которые являются членами европейской экономической зоны, а также Украина, Молдова, Армения и Грузия присоединились к этому решению Совета ЕС", - говорится в декларации.

Эти страны должны согласовать свою национальную политику с соответствующим решением о расширении санкций.

В свою очередь, Евросоюз принимает во внимание и приветствует присоединение этих стран.

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Автор: Виталий Саенко