Почти 100 государств и международных организаций уже присоединились к инициативе и дипломатическая работа продолжается.

Россия пытается угрозами сорвать саммит мира и оказывает давление на государства, заявил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

"Готовим дипломатические ответы на российские попытки ослабить саммит мира, который через две недели начнется. Сорвать саммит Россия уже не сможет, хотя и очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией", - раскрыл детали глава государства.

По его словам, это одно из последствий того, что мир дал государству-террористу слишком много времени.

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"Зло умеет адаптироваться и сейчас использует ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже почти 100 государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что провел совещание со всеми украинскими чиновниками, которые работают над подготовкой саммита.

"Были и команда Офиса, и чиновники - премьер-министр, министры, и Верховная Рада была представлена - спикер парламента по линии межпарламентских связей сейчас контактирует со многими государствами. Поставил задачу почти в ежедневном режиме давать детализацию относительно государств, которые еще нуждаются в нашей работе, чтобы быть на саммите, и государств, которые уже подтвердили свое участие, чтобы саммит был именно таким действенным, который нужен для приближения реального мира", - отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что продолжается работа над тем, чтобы этот глобальный формат мог стать примером того, как совместная работа различных наций может восстанавливать действенность Устава ООН и принуждать агрессора к миру.

Саммит мира в Украине

Глобальный саммит мира будет проходить в Швейцарии 15-16 июня. Украина призывает мировых лидеров принять участие в нем. По словам Зеленского, на первом саммите мира наработают детали по трем пунктам Формулы мира, а затем эти наработанные документы передадут РФ.

28 мая президент Украины сказал, что российский диктатор Владимир Путин стремится собрать какое-то сборище как параллельную платформу саммита мира, в котором должно принять участие не менее 90 стран мира. По словам Зеленского, есть такие лидеры, которые могут поддержать Россию, и значит они поддерживают войну, а лидеры, которые хотят мира, должны приехать в Швейцарию.

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