В ОП о назначении Саакашвили вице-премьером: не все должности требуют голосования

Заместитель председателя ОП убежден, что бывший президент Грузии прекрасно подходит для должности вице-премьера.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что есть достаточное количество депутатов, чтобы поддержать голосование за назначение бывшего президента Грузии и руководителя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьера.

Об этом он рассказал в интервью Украина 24.

При этом Тимошенко уверен, что общественность узнает подробнее о предложении президента Саакашвили уже в ближайшие дни.

Читайте такжеЗаместитель руководителя ОП назвал "плохой историей" работу ресторана Тищенко в карантин

«Эта история началась, но еще не закончилась. Это небольшой тизер или анонс, можно так сказать. Я надеюсь, что за несколько дней мы узнаем информацию», – сказал он.

Также заместитель председателя ОП убежден, что бывший президент Грузии прекрасно подходит для должности вице-премьера.

«И я думаю, наша страна только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны, заниматься именно реформами», – добавил Тимошенко, отметив, что премьер «в хороших отношениях с Саакашвили».

«Не все должности требуют голосования Верховной Рады. Если надо будет голосовать за Саакашвили в Раде, голоса под это есть», – отметил Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.