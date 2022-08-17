Он добавил, что хочет "непосредственно участвовать в борьбе" за свободу Украины.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что готов отстаивать суверенитет Украины из грузинской тюрьмы.

Об этом говорится в письме политика в Facebook.

"Я в плену, заключен в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживает духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство президента Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя собственная безграничная вера в победу", - написал Саакашвили.

Он добавил, что хочет "непосредственно участвовать в борьбе" за свободу Украины.

Саакашвили арестовали, когда тот тайно вернулся на Родину 1 октября 2021 года. Против экс-президента Грузии возбуждено несколько уголовных дел. В 2022-м грузинские правоохранители открыли дело о незаконном пересечении границы.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Вечером 16 августа Генштаб сообщал об успешном отражении врага на четырех направлениях.

Бои продолжались на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Утром, 17 августа, оккупанты нанесли удары по Одесской области и Харькову.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали уже 43 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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