Михаил Подоляк отметил, что поведение Роскомнадзора выглядит "феерически трусливо и позорно".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал "нелепость" требования Роскомнадзора от нескольких российских СМИ не публиковать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"РФ действительно хочет быть изгоем. Полноценным. Везде. Иначе никак нельзя оценить нелепость решения главного российского цензора - Роскомнадзора - который ультимативно требует от нескольких российских СМИ не публиковать двухчасовое интервью Владимира Зеленского", - отметил Подоляк.

Он добавил, что это интервью, в котором подробно исследованы причины варварской войны, затеянной Россией против Украины, и сказано, к каким именно катастрофическим последствиям это приведет именно Россию.

"Само по себе поведение Роскомнадзора, как минимум, выглядит феерически трусливо и позорно. Во-первых, РФ же считает себя "оплотом борьбы за правое дело". Но при этом трусливо поджимает хвост, когда имеется прямая речь другой стороны. Во-вторых, а зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов с вечерних ток-шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью президента Украины?", - написал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что Роскомнадзор "грозно так заявил: "Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины Зеленского".

"И не менее грозно настаивает на необходимости… отказаться от публикации видео/письменных версий. Иначе окончательно "убьет" остатки прессы в РФ. Короче, "сильнейшая страна". Сильнейший Роскомнадзор. Точно такой же как "сильнейшая российская армия". Ребята вообще ничего не боятся (ирония), кроме разве что Украины, ее президента и собственных журналистов из редакций "Медузы", "Дождя", "Коммерсанта" и просто Михаила Зыгаря", - резюмировал Подоляк.

Как сообщал УНИАН, Роскомнадзор требует от российских СМИ не показывать интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал российским журналистам.