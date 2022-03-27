За месяц войны произошел глобальный, исторический, культурный раскол.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наибольший вред русскому языку нанес Владимир Путин.

Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

"Наибольший вред русскому языку нанес Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый вред. Конечно, люди будут стесняться за пределами России иногда говорить в каких-то средах на русском. Так и будет. Такое происходило после той или иной войны, результатом которой был назван конкретный агрессор в мире. Вот и всё", - заявил он.

Также он считает, что у украинцев, которые пострадали от войны, теперь будет расти ненависть ко всему русскому.

По его словам, его отношение после 24 числа к России ухудшилось.

"Ухудшилось очень сильно. Потеряна эмоциональная составляющая к Российской Федерации, к народу. Даже к народу... За этот месяц, произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже.. Глубокое разочарование состоит в том, что высокий уровень населения поддерживает Россию в силу различных причин. Я даже не хочу говорить, что это информационная промывка мозгов", - отметил Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский обвинил Путина в затягивании войны в Украине. Он убежден, что войну можно быстро закончить.

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