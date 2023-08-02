Данное решение принял Печерский суд Киева по ходатайству следователя Государственного бюро расследований.

Лишенному мандата бывшему народному депутату Украины IX созыва от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Вадиму Рабиновичу, который скрывается за границей, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований (ГБР). "1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГБР, Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью оперировал манипулятивными высказываниями, нанесшие вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству Российской Федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

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Дело Рабиновича

26 июля Рабинович получил подозрение в государственной измене. Сообщение о подозрении было направлено в Израиль, поскольку есть вероятность, что экс-нардеп скрывается именно там. Рабиновичу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Рабинович распространял среди политического руководства и населения стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Рабинович как и другие нардепы от "ОПЗЖ" известен своей пророссийской позицией и неоднозначными высказываниями относительно войны в Украине.

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