Тараса Шевченко взяли заместителем министра культуры
Общественного активиста Тараса Шевченко назначили заместителем министра культуры и информационной политики.
Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 12 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и информационной политики.
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Шевченко возглавлял ОО «Центр демократии и верховенства права», а с 2020 года является председателем Независимого медийного совета.
С новой должностью Шевченко уже успел поздравить в Facebook глава министерства Александр Ткаченко.
"Поздравляю Тараса в команде Министерства. Он юрист, активный медийный деятель, пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности и несомненно достойный кандидат на эту должность. Много лет работал над законодательными инициативами в медиасфере, законопроектом о СМИ, а также над популяризацией цифровой образования и медиаграмотности. Убежден, он справится с непростыми вызовами, которые стоят перед ним. Один из таких - наш всеукраинский проект по медиаграмотности, работу по которому мы уже начали совместно с Тарасом", - написал он.
В июне и июле состав заместителей главы Минкульта пополнился Ростиславом Карандаевым и Ларисой Петасюк.
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