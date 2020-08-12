Тараса Шевченко взяли заместителем министра культуры

Шевченко возглавлял ОО «Центр демократии и верховенства права», а с 2020 года является председателем Независимого медийного совета.

Общественного активиста Тараса Шевченко назначили заместителем министра культуры и информационной политики.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 12 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и информационной политики.

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Шевченко возглавлял ОО «Центр демократии и верховенства права», а с 2020 года является председателем Независимого медийного совета.

С новой должностью Шевченко уже успел поздравить в Facebook глава министерства Александр Ткаченко.

"Поздравляю Тараса в команде Министерства. Он юрист, активный медийный деятель, пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности и несомненно достойный кандидат на эту должность. Много лет работал над законодательными инициативами в медиасфере, законопроектом о СМИ, а также над популяризацией цифровой образования и медиаграмотности. Убежден, он справится с непростыми вызовами, которые стоят перед ним. Один из таких - наш всеукраинский проект по медиаграмотности, работу по которому мы уже начали совместно с Тарасом", - написал он.

В июне и июле состав заместителей главы Минкульта пополнился Ростиславом Карандаевым и Ларисой Петасюк.

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