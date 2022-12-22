Президент заявил, что свет украинской веры в себя не погаснет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что российские ракеты не помешают украинцам отпраздновать Рождество и желать победы.

Глава государства во время выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса США сказал, что через два дня будет отмечаться Рождество, и возможно в Украине на этот праздник украинцы будут зажигать свечи.

"Не из-за того, что это более романтично. Нет. Но из-за того, что не будет электроэнергии. Миллионы не будут иметь ни отопления, ни водоснабжения. Все это будет результатом российских ракетных атак и атак дронов на нашу энергетическую инфраструктуру", - сказал президент.

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Он заявил, что украинцы пройдут войну за независимость и свободу с достоинством и успехом.

"Мы будем отмечать Рождество. И если не будет электроэнергии, свет нашей веры в себя не погаснет. Если российские ракеты атакуют нас, мы сделаем все возможное для нашей защиты. Если они атакуют нас иранскими дронами и наши люди будут вынуждены пойти в бомбоубежища в Рождественский вечер, украинцы все равно сядут за праздничный стол и будут подбадривать друг друга. И мы не должны знать желания всех, потому что мы знаем, что все из нас, миллионы украинцев, желают одного - победы. Только победы", - подчеркнул Зеленский.

Ракетные обстрелы Украины и атаки на энергетику

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Столица выдержала несколько волн атак иранских дронов Shahed. Враг выпустил 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить.

Вечером 20 декабря в ДТЭК заявили, что жителям Киева пока не следует рассчитывать на возвращение к графикам поставок электроэнергии.