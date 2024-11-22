Мероприятие на уровне Альянса состоится в Брюсселе, выяснили журналисты.

После того, как российская межконтинентальная баллистическая ракета нанесла удар по Днепру, украинские власти запросили провести встречу на уровне НАТО.

Генсек Альянса Марк Рютте созвал чрезвычайное заседание Совета НАТО - Украина, сообщает "DW Главное" в Telegram.

В Альянсе добавили, что мероприятие запланировано на 26 ноября в Брюсселе на уровне послов. В НАТО подчеркнули, что российский удар не заставит союзников отказаться от поддержки Киева.

Видео дня

Как передает корреспондент УНИАН, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским подтвердил, что Украина инициировала проведение заседания Совета Украина - НАТО 26 ноября:

"К этому времени мы постараемся максимально собрать доказательства, максимально провести необходимые исследования, чтобы более предметно представить нашим союзникам наше видение, наши оценки как и последствий, так и характера оружия, которым был нанесен этот удар. И безусловно, что в фокусе будет усиление наших оборонительных возможностей, усиление нашего воздушного щита".

Министр добавил, что на заседании Украина будет поднимать вопрос об ограничении российских возможностей производить такого типа оружие и уменьшение других возможностей российской оборонной отрасли, которая, несмотря на все санкции, продолжает расти. "Это факт. Поэтому, мы также должны совместно реагировать, имея в виду вот эти все реалии", - сказал Сибига.

Глава МИД также заявил, что Украина надеется на конкретные и содержательные результаты от проведения этого заседания.

Российская межконтинентальная ракета ударила по Днепру

Российские оккупанты 21 ноября нанесли ракетный удар по украинскому областному центру, в частности, межконтинентальной баллистической ракетой. Это историческое событие, поскольку раньше МБР ни одна из стран не использовала во время конфликта.

Эксперты сообщали, что противник мог нанести удар по Днепру ракетой "Рубеж". Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что ракета, которую РФ использовала для удара по украинскому городу является экспериментальной. По его словам, противник использовал баллистическое вооружение средней дальности. Глава ГУР добавил, что ракета была запущена из комплекса "Кедр".

Вас также могут заинтересовать новости: