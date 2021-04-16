Президент подчеркнул, что сейчас в первую очередь нужно делать все, чтобы не допустить расширения российской агрессии против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию вернуться к содержательной дипломатической беседе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте такжеЗеленский о Крыме и ОРДЛО без Украины: это "мертвые территории", хуже ЧернобыляОб этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«С начала моей работы на посту президента мы делали все, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения. Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же», - сказал Зеленский.

В ответ на вопрос, готова ли Украина защищаться от возможной новой агрессии РФ, он отметил: «Понятно, что украинцы будут защищаться, как мы и делаем это с 2014 года. Не может быть никакой альтернативы сохранению нашего суверенитета и государственной независимости, тем более что боевые действия происходят на нашей земле, а не на чужой территории».

Президент подчеркнул, что сейчас в первую очередь нужно делать все, чтобы не допустить расширения российской агрессии против Украины.

«И в этом Украина нуждается в максимально действенной поддержке от всех», - подчеркнул он.

По его словам, Украина сейчас испытывает очень мощную поддержку от партнеров - Евросоюза, Великобритании, США, Канады и других стран.

«Но пока российские войска остаются на нашей границе и на оккупированной территории. Поэтому должны делать больше для защиты нормального порядка в Европе и общих ценностей. Это же война не за территорию как таковую. Это давление на демократический строй на нашем континенте, это попытка лишить смысла принцип нерушимости границ в Европе и право народов самостоятельно определять свою судьбу. В этом контексте я очень рассчитываю на активную роль Италии и ее лидеров в поддержку Украины», - подчеркнул Зеленский.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 Марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что Россия перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал Москву к деэскалации напряжения.

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Автор: Константин Гончаров