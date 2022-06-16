Министр обороны добавил, что россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство сбежит из столицы.

Российские военные ожидали, что Киев падет в течение 12 часов после начала вторжения 24 февраля.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

По его словам, у погибшего во время вторжения российского военного был найден документ, в котором указывались российские военные цели.

"Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева", - отметил Резников.

Министр обороны добавил, что россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство сбежит из столицы.

"Честно говоря, наши партнеры в разных столицах мира также были наивны. Они сказали нам, что вторжение неизбежно, и вы падете. У вас всего 72 часа. Поэтому тяжелого вооружения нам не дали", - сказал Резников.

По его словам, только после того, как Украина освободила Киевскую область в конце марта, западные партнеры начали давать Украине более тяжелое вооружение.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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