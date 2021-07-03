Экипаж украинского судна якобы попросил в 01:27 о помощи.

Россия утверждает, что отправила ракетный катер Черноморского флота «Ивановец» якобы «на помощь» украинскому рыболовецкому судну «ОД-2592» в Черном море.

Об этом сообщает Российский Интерфакс со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Экипаж украинского судна направлялся в порт Очаков и якобы попросил в 01:27 о помощи.

А россияне якобы "по международному каналу связи приняли сигнал бедствия". Капитан судна, утверждают в России, заявил об отказе двигателя, из-за чего судно обесточено и находится в дрейфе.

Читайте такжеВ МИД Украины отреагировали на заявление Лукашенко о закрытии границы"Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной РФ, который информировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592", – заявляют оккупанты.

Наряду с ракетным катером "Ивановец" в районе также находится пограничный корабль оккупантов "Безупречный".

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Автор: Яна Ставская