По словам экс-посла, чем решительнее будет реакция на российские провокации, тем меньше вероятность новых провокаций в будущем.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст призвал западных союзников запретить российским кораблям заходить в американские и европейские порты в ответ на закрытие Москвой Керченского пролива.

Читайте такжеКатер береговой охраны США впервые за 12 лет вошел в Черное море (фото, видео)Об этом он заявил на онлайн-дискуссии YES «угрозы безопасности Украины, и как должно действовать мировое сообщество».

"Соединенные Штаты и наши партнеры по Евросоюзу, а также Великобритания и Канада должны действовать сообща, заставив Москву заплатить цену за нынешнюю эскалацию в Черном и Азовском морях. Этой ценой мог бы быть запрет российским кораблям заходить в порты США и Европы», - сказал Хербст.

"Давайте покажем Москве, что только из-за того что она ослабила угрозу нового вторжения, ей не пройдет безнаказанно тот новый уровень прессинга, который она сейчас оказывает на Украину на море», - сказал экс-посол.

По его словам, чем решительнее будет реакция на российские провокации и агрессию, тем меньше вероятность новых провокаций в будущем, передает Голос Америки.

Зкрытие Россией части акваторий Черного моря

Российская Федерация объявила, что с конца апреля по октябрь 2021 года закрывает части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, такие действия РФ являются грубым нарушением права на свободу судоходства, а также очередной попыткой узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.

МИД выразил протест в связи с этими действиями Российской Федерации и призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора.

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Автор: Ирина Погорелая