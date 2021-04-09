В Кремле считают, что Украина превращается в потенциально нестабильный регион.

Президент России Владимир Путин разъяснил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, что российские войска переброшены к границе с Украиной для обеспечения безопасности РФ.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент дал необходимые разъяснения (Меркель) – то же самое, что мы говорили неоднократно. Первое, мы вольны абсолютно передвигать наши ВС и любые подразделения по территории России на наше усмотрение. Второе, безусловно, Украина превращается в потенциально нестабильный регион. Конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный взрывоопасный регион, принимает меры для обеспечения собственной безопасности», - сказал Песков.

По его словам, ситуация на линии разграничения в Украине чрезвычайно нестабильна и «поведение украинской стороны» создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий.

Он заявил, что возобновление «гражданской войны» в Украине является угрозой для безопасности России.

«Украинская сторона, это можно судить по различным заявлениям, не опровергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком. В случае начала боевых действий и потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем говорил президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне, и все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», - добавил Песков.

На вопрос УНИАН, на основании чего российское руководство проводит параллели со Сребреницей, Песков ответил: «На основании неконтролируемых действий ВС Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашённых республик, что потенциально чревато повторению таких действий, о которых мы с вами говорили».

*** Резня в Сребренице - одно из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, совершенное в ходе Боснийской войны 13-22 июля 1995 года, заключавшееся в спланированном массовом убийстве боснийскими сербами около 8 000 боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет .

Завершенные разбирательства в международных судах доказали, что резня в Сребренице не была спонтанным явлением, а была заранее спланирована и методично воплощена. В конце февраля 2007 года Международный суд признал резню в Сребренице геноцидом.

Обострение на Донбассе:

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Автор: Роман Цимбалюк