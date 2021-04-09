Президент России Владимир Путин разъяснил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, что российские войска переброшены к границе с Украиной для обеспечения безопасности РФ.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Президент дал необходимые разъяснения (Меркель) – то же самое, что мы говорили неоднократно. Первое, мы вольны абсолютно передвигать наши ВС и любые подразделения по территории России на наше усмотрение. Второе, безусловно, Украина превращается в потенциально нестабильный регион. Конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный взрывоопасный регион, принимает меры для обеспечения собственной безопасности», - сказал Песков.
По его словам, ситуация на линии разграничения в Украине чрезвычайно нестабильна и «поведение украинской стороны» создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий.
Он заявил, что возобновление «гражданской войны» в Украине является угрозой для безопасности России.
«Украинская сторона, это можно судить по различным заявлениям, не опровергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком. В случае начала боевых действий и потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем говорил президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне, и все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», - добавил Песков.
На вопрос УНИАН, на основании чего российское руководство проводит параллели со Сребреницей, Песков ответил: «На основании неконтролируемых действий ВС Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашённых республик, что потенциально чревато повторению таких действий, о которых мы с вами говорили».
*** Резня в Сребренице - одно из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, совершенное в ходе Боснийской войны 13-22 июля 1995 года, заключавшееся в спланированном массовом убийстве боснийскими сербами около 8 000 боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет .
Завершенные разбирательства в международных судах доказали, что резня в Сребренице не была спонтанным явлением, а была заранее спланирована и методично воплощена. В конце февраля 2007 года Международный суд признал резню в Сребренице геноцидом.
Обострение на Донбассе:
- 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.
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