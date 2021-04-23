В Офисе президента считают, что жесткая позиция евроатлантического сообщества, партнёров Украины, равно как и экономический прагматизм самой РФ - краеугольные камни деэскалации.

В Офисе президента Украины считают, что решение об отводе войск РФ от границ Украины вызвано в первую очередь объективной оценкой российской стороной глобальных минусов подобной модели поведения.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Причин отвода войск и деэскалации в целом много. Прежде всего, на мой взгляд, это объективная оценка российской стороной глобальных минусов подобной модели поведения", - заявил он.

По словам Подоляка, жесткая позиция евроатлантического сообщества, украинских партнёров, равно как и экономический прагматизм самой РФ - краеугольные камни деэскалации.

"Особо я бы подчеркнул также и активную позицию украинской стороны, особенно (президента Украины – УНИАН) Владимира Зеленского. Все это, в том числе, привело и к изменению климата во время обсуждений вопросов перемирия и восстановления режима полного прекращения огня в рамках ТКГ. Это абсолютно взаимосвязанные процессы", - резюмировал советник.

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Автор: Константин Гончаров