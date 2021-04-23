В Офисе президента Украины считают, что решение об отводе войск РФ от границ Украины вызвано в первую очередь объективной оценкой российской стороной глобальных минусов подобной модели поведения.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Причин отвода войск и деэскалации в целом много. Прежде всего, на мой взгляд, это объективная оценка российской стороной глобальных минусов подобной модели поведения", - заявил он.
По словам Подоляка, жесткая позиция евроатлантического сообщества, украинских партнёров, равно как и экономический прагматизм самой РФ - краеугольные камни деэскалации.
"Особо я бы подчеркнул также и активную позицию украинской стороны, особенно (президента Украины – УНИАН) Владимира Зеленского. Все это, в том числе, привело и к изменению климата во время обсуждений вопросов перемирия и восстановления режима полного прекращения огня в рамках ТКГ. Это абсолютно взаимосвязанные процессы", - резюмировал советник.
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Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.
- Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.
- 8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
- 22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".
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