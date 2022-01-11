Политик резко ответил на один из твитов российского посольства в Великобритании.

Экс-глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский резко ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова по НАТО.

Реакция политика появилась в Twitter.

Накануне Twitter-аккаунте посольства России в Великобритании появился твит с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова. В частности, он заявил, что "НАТО стало сугубо геополитическим проектом, направленным на захват территорий, которые осиротели в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".

Сикорского возмутило такое заявление Лаврова, поэтому он отреагировал довольно резко.

"Осознайте, российское посольство, раз и навсегда, языком, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папочкой. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам", – отметил Сикорский.

Напомним, что 31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России провели в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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