Он частично модерирует процесс переговоров.

Российский миллиардер Роман Абрамович принимает участие в переговорах РФ и Украины как посредник и модератор.

Об этом член делегации Украины, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил на брифинге.

По словам Подоляка, российский миллиардер, проживающий в Лондоне, "является крайне эффективным посредником между делегациями".

"То есть он частично модерирует процесс, с точки зрения чтобы не было какого-то недоразумения на входе. То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так понятна, с точки зрения логистики переговорного процесса", - сказал Подоляк.

Роман Абрамович - в переговорах РФ и Украины: что известно

23 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил Джо Байдена не вводить санкции против Абрамовича, так как он может способствовать переговорам о мире между Киевом и Москвой.

Позднее стало известно, что российских олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу. Возможная цель его визита – переговоры с президентом Соединенніх Штатов Америки Джо Байденом.

Также в СМИ появилась информация, что Абрамович передвигался между Турцией, РФ и Украиной как посредник между Зеленским и Путиным. В Стамбуле российский олигарх провел встречу с членом украинской переговорной группы Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калином.

Президент Украины якобы передал через Абрамовича записку с условиями мира от Киева для Путина. На что президент РФ ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".

28 марта журналисты Bellingcat сообщили, что трое членов делегации, участвовавших в переговорах с РФ, якобы почувствовали симптомы отравления химическим оружием.

По данным The Wall Street Journal, были отравлены российский олигарх Роман Абрамович и украинский нардеп Рустем Умеров. Корреспондент The Guardian Шон Уокер узнал, что олигарх в результате отравления химическим веществом на несколько часов потерял зрение. Журналист добавил, что пострадавшего доставили на лечение в Турцию.

По словам советника главы Офиса президента, члена украинской делегации на переговорах с российской стороной Михаила Подоляка, все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме.

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