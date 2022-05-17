Ответа от Киева на "российский проект договора" не поступало.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко утверждает, что Украина "фактически вышла из переговоров".

Его слова цитирует пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут)", - заявил россиянин.

Также замминистра добавил, что ответа от Киева на "русский проект договора" не поступало.

При этом 13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, хотя в Кремле реагируют на это вяло.

В то же время Зеленский, комментируя зверства РФ в Буче, допустил, что встречи с Путиным может и не быть, поскольку "надо себе ставить планку по этим переговорам".

В украинской делегации отметили, что "драфты документов" с россиянами "достаточно наработанные", благодаря чему встреча Зеленского и Путина может состояться.

Однако советник главы ОП, член украинской делегации Михаил Подоляк допустил, что такая встреча состоится после битвы за Донбасс.

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