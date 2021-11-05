Россия направила свои предложения в Германию, Францию и Украину их видения того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел.

Российская Федерация направила Франции, Германии и Украине предложения до заключительного документа возможной встречи глав внешнеполитических ведомств четырех кран в "нормандском формате".

Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Из последнего, что произошло на дипломатическом треке: министерство иностранных дел Российской Федерации направило свои предложения в Германии, Франции и Украины, их видение того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел", - заявил Кулеба.

"Но этот документ написан таким образом, что он не оставляет никакого сомнения кроме как подтверждение того, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи в то время, когда мы видим нагнетание российской пропаганды и раскрутки этого маховика гибридной войны", - сказал глава МИД.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября в Париже сообщили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии). Это заявление появилось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время, Лавров заявил, что встречи министров в "нормандском формате" в ближайшее время не будет, и что Украина, по словам Лаврова, якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".

Автор: Виталий Саенко