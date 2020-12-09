В усиленной резолюции по милитаризации Россией Крыма, принятой Генассамблеей ООН 7 декабря, содержится два новых пункта.
Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко пишет Крым.Реалии.
"В резолюции констатируется, что оккупация Крыма - прямая угроза международной безопасности. Она наносит ущерб архитектуре безопасности и контролю над вооружениями, учитывая, что в Крым завозится военная техника, способная нести ядерные боеголовки", - отметил Николенко.
Спикер МИД также указал на то, что новая резолюция уделяет внимание усилиям Украины по деоккупации Крыма.
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"Очень важно, что в этой резолюции упоминается "Крымская платформа" - новая украинская инициатива, которая призвана объединить все международные усилия по продвижению деоккупации полуострова. Для нас этот момент был принципиальным… В целом мы довольны результатами: несмотря на добавление новых элементов, мы не потеряли ни одного голоса, в сравнении с прошлыми годами", - отметил Николенко.
Резолюция ООН по Крыму
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала обновленную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей". За обновленный текст резолюции проголосовали 63 страны-члена ООН, против - 17, воздержались - 62.
Оккупация Крыма Россией
- Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
- 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.
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