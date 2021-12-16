Рейтинг партии "Слуги народа" в Киеве за год вырос почти вдвое. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг" об общественно-политических настроениях жителей столицы.

Рейтинг политсилы с момента выборов в Киевсовет в октябре 2020 года, когда "Слуга Народа" получила 7,53% голосов избирателей, вырос почти вдвое – до 13,3%, свидетельствуют данные рейтинга.

Назначенная весной 2021 года глава Киевской городской организации партии Леся Забуранная, комментируя результаты опроса "Рейтинга", выразила уверенность, что доверие жителей столицы удалось завоевать благодаря активной работе.

"Активно работают народные и местные депутаты, увеличены расходы из государственного бюджета на проекты для столицы, продолжается партийное строительство, открываются офисы во всех районах Киева", – цитирует политика пресс-служба "СН".

Читайте такжеПредставители "Слуги народа" в Киеве выступили против повышения стоимости проезда в столицеПо словам Забуранной, открытие партийных офисов в столице, позволившее жителям обращаться в своих районах с предложениями, проблемами и просьбами, приблизило политсилу к киевлянам. Помимо центрального офиса и отделений в Днепровском и Соломенском районах, планируется открытие в Деснянском, Подольском, Шевченковском, Оболонском и других районах города.

"Наша главная цель – ощутимые изменения для каждого жителя столицы. Мы работаем по двум ключевым направлениям. Первое - выделение средств из местного и госбюджетов на важные социальные и инфраструктурные проекты для столицы, регистрируем законопроекты. Второе - решаем конкретные проблемы на местах. Все это повлияло на повышение рейтинга", – сказала глава киевской городской организации партии "Слуга Народа".

Также Забуранная подчеркнула, что по требованию "Слуги Народа" в 2021-м году существенно увеличилась субвенция из госбюджета на проекты для столицы. В частности, было выделено:

500 млн грн – на строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница;

40 млн грн – на программу "Состоятельная школа для лучших результатов". Речь идет об обновлении 12 пищеблоков в школах;

407,4 млн грн – на социально-экономическое развитие. Средства направили на капитальные ремонты 238 кричащих объектов в Киеве – учебные заведения, обустройство и закупку оборудования для больниц.

Отдельно Государственный фонд регионального развития в 2021 году направил 256,1 млн грн на реализацию четырех глобальных проектов в столице, три из которых являются экологическими.

Автор: Григорий Бондарь