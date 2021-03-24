Забуранная будет на этой должности до завершения локдауна в Киеве, то есть до 10 апреля.

Народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная назначена временной руководительницей Киевской городской организации "Слуги народа".

Об этом сообщает пресс-служба политсилы СН.

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Отмечается, что Забуранная будет на этой должности до завершения локдауна в Киеве, то есть до 10 апреля.

Напомним, на XI съезде партии "Слуга народа" 13 марта был утвержден новый Устав партии, а также созданы новые руководящие органы: Политический совет и Национальный совет общин. В состав Нацсовета автоматически входят главы всех областных организаций партии, а также Киевской и Криворожской городских организаций и Крымской республиканской организации.

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Автор: Иван Бойко