За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14,7% украинцев, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 14,3%, за "Батькивщину" - 12,3%.

Лидером электоральных симпатий украинцев в парламентском рейтинге является партия "Слуга народа" с 19,5% поддержки среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта.

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

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Также за партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14,7% украинцев, за "Оппозиционную платформу - за жизнь" - 14,3%, за "Батькивщину" - 12,3%, за "Силу и честь" - 5,3%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,3%, за Радикальную партию - 5,0%.

Остальные партии имеют менее 5% поддержки.

Что известно об опросе

Методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опрошено 2 тыс. 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

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Автор: Константин Гончаров