Украинцы определились в своих симпатиях

Украинцы рассказали, за кого бы голосовали на выборах в Верховную Раду. Лидером среди политических партий остается "Слуга народа", которую готовы поддержать 28% избирателей. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 11 по 16 июня.

Так, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то "Слугу народа" поддержали бы 18% из всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

Другие партии в опросе получили меньше голосов:

  • За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных,
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10% и 15%
  •  ВО "Батькивщина" - 7% и 10,5%
  •  "Сила и честь" - 4% и 6%
  •  "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 4%
  • "Гражданская позиция" - 2% и 3%
  •  ВО "Свобода" - 2% и 3%
  •  Радикальная партия Олега Ляшко-2% и 2,5%
  •  "УДАР Виталия Кличко" - 1% и 2%
  •  "Оппозиционный блок" - 1% и 1%
  •  "Голос" - 1% и 1%
  •  "Партия Шария" - 1% и 1%.

Читайте такжеСБУ и ГБР проводят обыски в офисе ОПЗЖ в Киеве - СМИ (фото)Исследование электоральных настроений граждан Украины было проведено среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Закарпатская организация партии "Слуга народа" пошла против Зеленского совета Медведчука. 

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Автор: Антонина Доломанжи