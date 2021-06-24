Украинцы рассказали, за кого бы голосовали на выборах в Верховную Раду. Лидером среди политических партий остается "Слуга народа", которую готовы поддержать 28% избирателей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 11 по 16 июня.
Так, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то "Слугу народа" поддержали бы 18% из всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.
Другие партии в опросе получили меньше голосов:
- За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10% и 15%
- ВО "Батькивщина" - 7% и 10,5%
- "Сила и честь" - 4% и 6%
- "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 4%
- "Гражданская позиция" - 2% и 3%
- ВО "Свобода" - 2% и 3%
- Радикальная партия Олега Ляшко-2% и 2,5%
- "УДАР Виталия Кличко" - 1% и 2%
- "Оппозиционный блок" - 1% и 1%
- "Голос" - 1% и 1%
- "Партия Шария" - 1% и 1%.
Читайте такжеСБУ и ГБР проводят обыски в офисе ОПЗЖ в Киеве - СМИ (фото)Исследование электоральных настроений граждан Украины было проведено среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Закарпатская организация партии "Слуга народа" пошла против Зеленского совета Медведчука.
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