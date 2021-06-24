Наименьшее количество голосов в рейтинге собрали партия Виталия Кличко, "Оппозиционный блок", "Голос" и "Партия Шария".

Украинцы рассказали, за кого бы голосовали на выборах в Верховную Раду. Лидером среди политических партий остается "Слуга народа", которую готовы поддержать 28% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 11 по 16 июня.

Так, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то "Слугу народа" поддержали бы 18% из всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

Другие партии в опросе получили меньше голосов:

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10% и 15%

ВО "Батькивщина" - 7% и 10,5%

"Сила и честь" - 4% и 6%

"Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 4%

"Гражданская позиция" - 2% и 3%

ВО "Свобода" - 2% и 3%

Радикальная партия Олега Ляшко-2% и 2,5%

"УДАР Виталия Кличко" - 1% и 2%

"Оппозиционный блок" - 1% и 1%

"Голос" - 1% и 1%

"Партия Шария" - 1% и 1%.

Читайте такжеСБУ и ГБР проводят обыски в офисе ОПЗЖ в Киеве - СМИ (фото)Исследование электоральных настроений граждан Украины было проведено среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Закарпатская организация партии "Слуга народа" пошла против Зеленского совета Медведчука.

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Автор: Антонина Доломанжи