В то же время министр юстиции отметил, что "мы можем и полностью вернем антикоррупционную инфраструктуру".

Все ключевые реформы оказались под угрозой из-за решения Конституционного суда.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, решение КСУ не соответствует стандартам для такого органа.

"Решение Конституционного суда является, мягко говоря, спорным. Оно вызывает немало дискуссий и удивление, и оно, очевидно, не вписывается в рамки КСУ. Соответственно, это вызвало возмущение и реакцию всех государственных органов, так как это решение не соответствует высоким стандартам, которым должно сответствовать решение такой важной институции", - сказал министр.

В то же время Малюська заявил, что ситуация не является критической. "Мы можем и полностью вернем антикоррупционную инфраструктуру, которая была поставлена на грань уничтожения решением КСУ. Уже возобновлена деятельность Реестра электронных деклараций распоряжением Кабмина, уже восстановлены спецпроверки, которые проводит НАПК. Полностью весь функционал без изменений в закон восстановить не удастся, но мы эти шаги делаем", - сказал он.

При этом министр юстиции отметил риск для ключевых реформ последних лет, проведенных в Украине.

"Но проблема, которая была вчера проговорена на заседании СНБО, была в том, что мы можем преодолеть последствия, хотя это и требует времени и усилий. Но у нас остаются риски, связанные с тем, что почти все ключевые реформы, принятые Верховной Радой в последнее время, находятся на рассмотрении в Конституционном суде. И этот генератор рисков может свести на нет практически все реформы, которые были реализованы в последние годы. Именно это и стало причиной резкой реакции президента и СНБО", - заметил Малюська.

Атака КСУ на антикоррупционные органы: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Леся Лещенко