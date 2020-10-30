Министр подчеркивает, что президентский закон предусматривает восстановление действия уголовного кодекса и статьи, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование, но есть проблема - это прямое положение Конституции о запрете обратного действия во времени.

Министр юстиции Денис Малюська заявляет, что вред, причиненный решением Конституционного суда относительно НАПК, является необратимым.

Об этом он заявил в эфире Общественного радио.

По словам Малюськи, президентский закон предусматривает восстановление действия уголовного кодекса и статьи, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование, «но есть проблема, которая возникнет, очевидно, на стадии применения этого закона - это прямое положение Конституции о запрете обратного действия во времени».

«Я ожидаю, что по тем производствам, которые были до вынесения решения Конституционного суда, эти уголовные производства до суда не дойдут и приговоры по ним вынесены не будут, и в этом конкретном аспекте вред, причиненный решением КСУ, является необратимым», - отметил он.

По его мнению, «исключительно по мотивам правил положений Конституции вернуть ситуацию полностью уже не удастся».

«Что касается самого процессуального механизма и уголовной ответственности за дальнейшее недостоверное декларирование, - то этот закон проблему решает, но жаль, что отдельные последствия решения КСУ неотвратимы», - добавил Малюська.

Атака КСУ на антикоррупционные органы: хронология событий

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября в связи с этим решением НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Председателя КС Александра Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований на 2 ноября.

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Автор: Леся Лещенко