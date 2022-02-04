Экс-спикер парламента поддерживает сокращение народных избранников, однако сомневается, что это произойдет.

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что в парламенте не найдется 300 голосов для уменьшения численности депутатов Рады до 300.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я считаю, что ничего страшного бы не произошло, если бы было 300 депутатов, но этого не произойдет", - заявил Разумков.

Читайте такжеРазумков обнародовал список депутатов, вошедших в его межфракционное объединениеОн добавил, что убежден, что для голосования за изменение численности депутатов в Раде не найдется 300 голосов, чтобы изменить соответствующую норму Конституции.

Напомним, действующий председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о подготовленных секретных пакетах для народных депутатов на случай введения в Украине особого периода.

Также Стефанчук снова повторил тезис о необходимости введения в Верховной Раде онлайн-голосования.

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