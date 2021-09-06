На заседании предлагается рассмотреть проект постановления об обращении к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

В четверг, 9 сентября, может состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Рада на внеочередном заседании рассмотрит обращение к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Ориентировочно внеочередная сессия состоится в четверг!"- отметил депутат.

Он добавил, что уже собрал подписи с инициативой о проведении внеочередного заседания по рассмотрению проекта Постановления об Обращении ВР к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) (№5380).

"Подчеркиваю, что статус MNNA не мешает Украине идти в НАТО. И голосование за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе. Также предоставление Украине статуса MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе", - пояснил Гончаренко.

К своему сообщению он добавил фото подписных листов с подписями 154 народных депутатов (при минимальном необходимом количестве в 150) за проведение такого заседания. Подписи датированы еще прошлой сессией ВР - с 29 апреля по 1 июня.

Заседание ВР по обращению к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО

Как сообщал УНИАН, 15 июня Гончаренко заявил, что в ВР собрано 150 подписей за проведение внеочередного заседания для рассмотрения обращения к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

16 июня депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что внеочередное заседание ВР может состояться 18 июня.

17 июня первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко допустил, что внеочередное заседание Верховной Рады 18 июня не состоится.

В тот же день председатель фракции "СН" Давид Арахамия отметил, что этот проект постановления будет рассматриваться уже осенью. "Мы решили вчера с Гончаренко отложить это на осень, дождаться визита президента Украины к президенту США, увидеть, какие будут настроения и какова будет ситуация, и потом осенью уже это сделать", - отметил депутат.

Арахамия добавил, что это постановление - это "политическое заявление", которое пока не является необходимым, однако в целом необходимо для расширения возможностей для Украины, в частности, для предоставления отдельных программ военной помощи. "Осенью, если будет необходимость, будем голосовать", - сказал он.

Автор: Таня Поляковская