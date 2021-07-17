Разумков подчеркнул, что у него есть серьезные вопросы относительно работы минимум троих членов правительства.

Осенью будет дана оценка работе ряда министров в связи с чем возможны массовые отставки членов правительства.

Такой прогноз озвучил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге.

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Разумков подчеркнул, что у него есть серьезные вопросы относительно работы минимум троих членов правительства.

"Некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня, и у народных депутатов. Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас - точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью - посмотрим", - отметил Разумков.

Отставка Авакова и назначение Монастырского

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

15 июля Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

16 июля Рада назначила Монастырского министром внутренних дел Украины.

17 июля 2021 года Арахамия подтвердил кадровые перестановки в Кабмине осенью.

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Автор: Елена Коваленко