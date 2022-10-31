По всей Украине с самого утра продолжается воздушная тревога.

Россия продолжает атаковать мирные города и гражданских людей Украины. Именно на простых людей направлена массированная ракетная атака РФ в понедельник, 31 октября.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Российские неудачники продолжают воевать с мирными объектами. Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте. Оружие, санкции, наказание врага", - подчеркнул Ермак.

Ракетные удары по Украине: что известно

31 октября 2022 года РФ запустила ракеты по Украине. В сети сообщали о 40 вражеских ракет в небе над Украиной. Есть сообщения о взрывах в Запорожье, Харькове, Киеве, Днепре и других городах.

Данных о погибших, раненых и разрушениях инфраструктуры пока нет.

В Украине продолжается воздушная тревога. Граждан предупредили о новых запусках ракет и просят оставаться в укрытиях.

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