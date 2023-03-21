Соответствующий законопроект №7253 поддержали 248 депутатов.

Верховная Рада Украины запретила присваивать географическим объектам Украины названия, превозносящие или символизирующие страну-оккупанта.

Как сообщил в Telegram заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, депутаты приняли в целом соответствующий законопроект - за проголосовали 248 депутатов.

Он уточнил, что речь идет о законопроекте №7253, которым вводится запрет на присвоение географическим объектам названий, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют:

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государство-оккупанта;

выдающиеся, памятные, исторические и культурные места государства-оккупанта;

города, даты, события, деятелей государства-оккупанта, осуществлявшего военную агрессию против Украины и других суверенных стран.

Географические названия в Украине - последние решения Рады

Как сообщал УНИАН, 18 июля 2022 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" относительно деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населенных пунктах Украины (№7253). За такое решение проголосовали 253 народных депутата.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за годы независимости Украины "произошло большое общественное переосмысление тоталитарного коммунистического наследия, доставшегося нам от советского прошлого, и началось широкомасштабное возрождение украинской исторической памяти, идентичности и культуры, очищение нашего общественного пространства от навязанных много десятилетий назад чужеродных идеологем, внедрение европейских ценностей и цивилизованного общественного развития".

Предполагается, что принятие такого закона "обеспечит уменьшение влияния Российской Федерации на внутреннюю политику нашего государства и мировоззрение граждан, создаст предпосылки для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц, ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации".

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