Законопроект поддержали 247 народных депутатов.

Верховная Рада 19 июня поддержала законопроект о военной полиции в первом чтении, сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада приняла в первом чтении закон №6569-д о создании Военной полиции. За основу – 247", – отметил он.

Военная полиция – что известно

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 июня сняла с рассмотрения законопроекты №6569-д и 6570-д о создании в Украине военной полиции.

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В то же время 31 мая комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект о военной полиции №6569-д и сопроводительный законопроект №6570-д, который предусматривал внесение изменений в Кодекс об админправонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс.

В июне Министерство обороны Украины призвало народных депутатов безотлагательно рассмотреть законопроект о военной полиции.

Законопроекты предусматривали право военной полиции:

временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автодорог;

останавливать и проводить поверхностную проверку транспорта, проверку у водителей документов на право пользования и управления авто;

проникать в жилище или в другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры – в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом.

Война – последние новости

Эстония готова говорить об отправке своих войск в Украину. Об этом сказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. Она напомнила, что Эстония готовила сейчас украинских инструкторов на своей земле.

Несмотря на письменные соглашения и контракты, США предоставили высший приоритет в поставках ракет к системам Patriot Украине, а не Швейцарии. Сейчас мировой спрос на управляемые ракеты для ПВО значительно превышает мощности по производству.

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