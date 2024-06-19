Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк отметила, что направление эстонских военных в Украину не является "красной линией" для страны.

Эстония готова говорить об отправке своих войск в Украину. Об этом сказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, какова позиция страны относительно отправки западных войск в Украину, в частности эстонских.

"Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного", - отметила Кольк.

Она напомнила, что Эстония готовила сейчас украинских инструкторов на своей земле.

Видео дня

Война в Украине - поддержка союзников

Как сообщал УНИАН, Эстония занимает первое место в мире по объему помощи Украине в отношении к ВВП страны.

Ранее советник президента по национальной безопасности Эстонии Мадис Ролл заявил, что правительство страны "серьезно" обсуждает в частности возможность отправки войск в западную Украину, чтобы взять на себя косвенные боевые, "тыловые" функции украинских войск с целью освободить их для борьбы на фронте. Он сказал, что сейчас исполнительная власть проводит анализ такого возможного шага, и хотя Эстония предпочла бы совершать такие действия в рамках полной миссии НАТО - "чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость", - он не исключил, что Эстония будет действовать в составе меньшей коалиции.

Как известно, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе обсуждают отправку западных войск в Украину.

Уже в июне Макрон сказал о готовности направить в Украину военных инструкторов, добавив, что это будет делать не только Франция, уже многие партнеры дали свое согласие на участие в коалиции.

Литва может обучать войска в Украине, если потребуется, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Вас также могут заинтересовать новости: