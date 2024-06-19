Швейцарии придется дольше ждать заказа ракет к Patriot.

Несмотря на письменные соглашения и контракты, США предоставили высший приоритет в поставках ракет к системам Patriot Украине, а не Швейцарии. Сейчас мировой спрос на управляемые ракеты для ПВО значительно превышает мощности по производству, сообщает издание Blick.

Как известно, правительство Швейцарии осенью 2023 года заказало у США ракеты PAC-3 на сумму 340 млн долларов. Однако в Штатах решили, что сначала эти ракеты будут предоставлены Украине из-за тяжелой ситуации на фронте, а Швейцарии придется ждать свой заказ дольше.

"Как долго придется ждать Швейцарии, еще непонятно. Известно одно: мировой спрос сейчас значительно превышает мощности производства управляемых ракет Patriot. Ожидается, что США официально сообщат о своем решении уже 19 июня", - говорится в материале. Видео дня

Кроме того, издание отметило, что в контракте США заблаговременно прописали пункт об изменении условий, если возникнут чрезвычайные или убедительные причины и если это затрагивает интересы национальной безопасности Америки. Сейчас, похоже, Вашингтон заявляет об этом из-за войны в Украине.

Также в материале напоминают, что в мае этого года министр обороны Германии Борис Писториус уже предлагал Швейцарии отказаться от ракет для Patriot. Для этого Германия должна была передать Украине зенитные ракеты, а Швейцария должна была уступить место на ракеты для ПВО, запланированные на 2030 год, немцам.

Patriot для Украины - последние новости

Как ранее писал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведутся дискуссии о предоставлении 5 из 7 систем Patriot, в которых срочно нуждается Украина. Кроме того, президент США заявил, что другим странам, которые в будущем ожидают системы ПВО, сообщили, что им придется подождать.

"Все, что у нас есть, будет отправлено в Украину, пока не будут удовлетворены ее потребности. И после мы выполним обязательства, которые взяли перед другими странами", - уточнил Байден

В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты пока не будут передавать Украине дополнительный Patriot. По его словам, это касается и системы Patriot, которая размещена в Польше.

"Речь идет не только о Patriot, но и о NASAMS, SAMP/T и наборе возможностей, в которых нуждается Украина. И она нуждается в перехватчиках, чтобы дополнить платформы. У меня сегодня нет никаких объявлений по батареям Patriot, но я могу вам сказать, что продолжаю работать над этим", - подчеркнул Остин.

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