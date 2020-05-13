Согласно календарному плану, с 19 по 22 мая народные депутаты будут работать в пленарном режиме, а с 25 по 29 мая - в округах с избирателями.

Верховная Рада решила с 18 мая работать в обычном режиме, согласно календарному плану сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление «Об организации работы Верховной Рады Украины» (№ 3434) проголосовал 251 народный депутат.

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Постановлением предусмотрено, в связи с отменой части ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19, внести изменения в постановление Верховной Рады от 17 марта 2020 № 534. В частности, отменено положение о работе ВР в течение действия карантина, установленного Кабинетом министров, и до его отмены - в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Это постановление вступает в силу с 17 мая.

С 18 мая ВР будет работать в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады девятого созыва.

Согласно календарному плану, с 19 по 22 мая народные депутаты будут работать в пленарном режиме, а с 25 по 29 - в округах с избирателями.