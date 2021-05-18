Рада поддержала отставку министра инфраструктуры Криклия

Соответствующее постановление поддержали 284 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада Украины приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление поддержали 284 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Читайте такжеРада рассматривает увольнение Степанова и еще двух министров (онлайн-трансляция) Отставка Криклия: что известно В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

По информации СМИ, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко попросил уйти в отставку президент Владимир Зеленский.

Как сообщил источник "РБК-Украина", в ОП считают, что в период Криклия Мининфраструктуры допустило "просчеты в управлении отраслью", в частности в сфере железнодорожного транспорта. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, к минусам на Банковой относят и "скандалы, связанные с министерством".

По предварительной информации, в качестве нового главы Мининфраструктуры Кабмин собирается предлагать Раде главу Укравтодора Александра Кубракова. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Шварц

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