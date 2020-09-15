Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович обратился к Верховной Раде с призывом обратиться к международным кредиторам с требованием хотя бы год не требовать от нас погашения внешних долгов.

Об этом сообщается на сайте политсилы "Оппозиционная платформа – За життя".

"Уважаемые народные депутаты! Я обращаюсь сейчас к вам независимо от фракций, политической принадлежности и взглядов – я обращаюсь к вам как к гражданам государства Украина! Мы сегодня находимся в тяжелейшей экономической ситуации, которая, кроме многих факторов, усугубляется еще и распространением коронавируса и абсолютной тупостью правительства, которое просто не может управлять страной в столь сложный период!" – заявил парламентарий, выступая с парламентской трибуны во вторник, 15 сентября.

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Рабинович подчеркнул, что парламент не может сидеть, сложа руки, и просто наблюдать за происходящим – парламент просто обязан уже сегодня хоть чем-то помочь украинцам.

"Сегодня я вышел к вам с таким предложением: на период до стабилизации ситуации приостановить выплаты по внешним долгам (а они являются беспрецедентными!), обратиться к нашим кредиторам с требованием не требовать от нас погашения долгов хотя бы на тот период, пока мы не поменяем правительство и не изменим ситуацию. Это крайне важно для того, чтобы наши люди могли хоть как-то продержаться!" – заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя".

Рабинович обратил внимание коллег по парламенту на тот факт, что в столь сложный период правительства многих стран мира поддерживают своих граждан деньгами.

"Правительства делают все возможное, чтобы граждане могли продержаться, смогли выжить! А как мы помогаем своим гражданам? Я скажу как – правительство забирает у них последние деньги, чтобы выплатить долги внешним кредиторам!" – возмутился политик.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" обратился к Верховной Раде "от имени всех тех, кто сегодня уже не в состоянии прокормить свои семьи: мы больше не можем нести на своих плечах безумную экономическую политику постмайданного периода!".

"Поэтому давайте сегодня, сейчас, примем единственно правильное решение и дадим людям хотя бы год на то, чтобы они смогли прийти в себя, немножко подняться с колен и перестать бояться завтрашнего дня. Если мы остановим хотя бы она один год (!) выплаты по набранным правительствами внешним кредитам, то каждой украинской семье мы сможем добавить на выживание более 1000 долларов! Это реально уже сейчас!" – призвал Вадим Рабинович.

Обратил внимание коллег народный депутат и на еще один важнейший вопрос.

"Скандальный закон о зажиме рта медиа все-таки внесен на рассмотрение парламента. А ведь "зеленые кнопочки" обещали этого не делать! Напомню, этот закон подразумевает следующее: вы будете убивать страну, но говорить об этом никому не будет позволено; вы будете "иметь право на ошибку", а говорить об этом никому не будет позволено! Да вы вообще много чего обещали… так сделайте хоть что-то! Да, вы один раз "сделали нас вместе", но такого больше не будет!" – призвал Рабинович.

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Автор: УНИАН