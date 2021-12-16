Украинцы обсуждают сорванный эфир парламентского телеканала.

Пятый президент Украины и нардеп из фракции "ЕС" Петр Порошенко ворвался в новую студию телеканала "Рада", оборудованную в кулуарах парламента.

Читайте такжеВ Днепре Порошенко спрятался в машине от вопроса ветерана о коррупции-блогерНи эту выходку, ни последующую перепалку с народным депутатом Даниилом Гетманцевым (фракция "Слуга народа") соцсети не обошли вниманием. Таким образом Порошенко хотел заявить о якобы незаконном расходовании средств на обустройство студии. В соцсетях его упрекнули, что он и сам вор.

Многие комментировали с позиции "сделал он, стыдно мне":

Кто-то делился тем, о чем ему напомнило такое поведение. "Батя в здании", "Тамада", - писали пользователи.

"Когда пьяный бывший пришел на свадьбу", - прокомментировал блогер Сергей Иванов.

В сети делали предположение, почему Порошенко пошел на такой поступок. Массово писали о психических нарушениях и проблемах с алкоголем.

Впрочем, другие пользователи отмечали: личные симпатии не повод утверждать, что кто-то пьянствует. Так или иначе - экспрессивный поступок поразил всех.

Осмеяли в соцсетях и позы Порошенко. Когда он ворвался в эфир, был развернут к зрителям спиной. Затем по просьбе Гетманцева развернулся. Произнося речь он делал узнаваемый жест руками.

И пока одни не понимали, что произошло, другие гадали, чей рейтинг пытался поднять нардеп.

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Автор: Анастасия Печенюк