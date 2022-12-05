Правозащитник подчеркнул, что настоящего Путина не хотят показывать русским солдатам, потому что у них пропадет желание умирать в окопах.

Российский правозащитник Марк Фейгин предположил, что Путина прячут в бункере, чтобы не пугать народ больным видом диктатора. Адвокат также не верит, что президент РФ совершит визит на Донбасс.

"Нет, никуда он не поедет. Они в лучшем случае где-нибудь под Луганском построят какой-нибудь там окопчик и приведут подставных людей. Изобразят на пару минут его встречу с массами. Не будет ничего, всё обман. Чем опасно было встретиться с матерями военнослужащих? Ну вот почему бы не привести было не фейковых каких-то тёток из администрации, а реальных матерей? Везде махинации", - говорит Фейгин.

Адвокат отметил, что Зеленский ездил на передовую, а Путин - "просто трусливый человек".

"Зеленский приезжает к солдатам, награждает их, приезжает в Херсон, встречают его жители Херсона, не какие-то подставные люди, а реальные жители города. Путину это не дано. Он - трусливый человек, во-первых. Он действительно очень несмелый. Ну он так физически прямо несмелый, трусливый человек. А, во-вторых, смотрите: что показать-то? Я уже не раз говорил, что реальный Путин - сморщенный старичок на восьмом десятке. С подагрой пальцев. Со всякими другими заболеваниями. Его решили изоллировать, чтобы не пугать людей", - сказал Фейгин.

Правозащитник подчеркнул, что настоящего Путина не хотят показывать русским солдатам, потому что у них пропадет желание умирать в окопах.

"Эффект от встречи с Путиным будет, мягко говоря, сомнительный. Особенно если его будет сопровождать человек с чемоданчиком, при чем неядерным", - убежден адвокат.

Ранее была информация о большой сети секретных бункеров, расположенных от Москвы до Урала.

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