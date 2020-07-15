Путин завтра снова прилетит в оккупированный Крым

Киев расценивает поездки российских чиновников на полуостров как нарушение суверенитета Украины.

Президент России Владимир Путин намерен завтра посетить временно оккупированный Крым.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается завтрашнего дня. Запланированы телефонные междугородные разговоры. Однако главное - то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ», - сказал Песков.

Он добавил, что Путин посетит судостроительный завод «Залив» в Керчи, где примет участие в видеоконференции с другими судостроительными комплексами - «Севмаш» и «Северная верфь», на которых также будут закладывать новые корабли.

«Пообщается с представителями, которые работают на заводе «Залив», будут еще встречи, о которых мы будем информировать вас по ходу», - отметил Песков.

МИД Украины и международные партнеры Киева неоднократно отмечали, что поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

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