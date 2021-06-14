Президент подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сохранении высокого уровня военной угрозы для Украины из-за отсутствия полного отвода российских войск от российско-украинской границы.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В частности, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации по безопасности на востоке и вблизи границ Украины.

Он отметил, что полного отвода российских войск не произошло, и уровень военной угрозы для нашего государства остается высоким.

Президент также подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота.

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Ситуация на границах Украины

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которых РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела всего 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

19 мая главнокомандующий Вооруженными силами, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад - 2021", которые запланированы на сентябрь этого года, представляют потенциальную угрозу для Украины.

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Автор: Константин Гончаров