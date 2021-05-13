Среди прочего, речь идет о минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

В миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют о переброске Российской Федерацией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым.

Об этом сегодня сообщила исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В частности, американский дипломат заявила, что, хотя Россия объявила о сокращении численности войск вдоль границ с Украиной, РФ "недавно переместила десантно-штурмовые элементы в Крым, вместе с боевыми танками T-72Б3, 120-мм минометами, 122-мм гаубицами и бронетехникой, а также другим оборудованием и техникой".

"Более того, Россия продолжает призывать тысячи молодых жителей Крыма в свою армию, некоторые из них были переведены в российские военные подразделения для осуществления плана Кремля в Украине", - заявила Розенсток-Силлер.

Она призвала Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских пленников, которых удерживает РФ.

"Мы также призываем Россию прекратить милитаризацию и оккупацию Крыма и убрать все ее силы и вооружение с востока Украины", - подчеркнула дипломат.

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Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум относительно его самоопределения. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: Виталий Саенко