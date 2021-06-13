Лидеры стран "Большой семерки" подчеркнули, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали Российскую Федерацию отвести войска от восточных границ Украины

Об этом говорится в коммюнике саммита лидеров G7, которые встретились на британском курорте Карбис-Бей в Корнуолле.

"Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию снизить напряжение и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, и отвести российские военные подразделения и технику от восточной границы Украины и с Крымского полуострова", - говорится в коммюнике.

"Мы по-прежнему твердо придерживаемся мнения, что Россия – это сторона конфликта на востоке Украины, не посредник", - отмечается в коммюнике.

Лидеры стран G7 подтверждают свою поддержку нормандскому переговорному процессу с целью обеспечения выполнения Минских соглашений, и призывают Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, конструктивно взаимодействовать и заново обязаться выполнять режим прекращения огня.

Также они подтверждают свою приверженность укреплению демократии и институтов в Украине и поощряют добиваться дальнейшего прогресса в реформах.

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Ситуация на границах с Украиной

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которых РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела всего 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

19 мая главнокомандующий Вооруженными силами, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад - 2021", которые запланированы на сентябрь этого, представляют потенциальную угрозу для Украины.

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Автор: Виталий Саенко