Президент РФ во время встречи с Лавровым вновь затронул тему вступления Украины в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин назвал "бесконечным и очень опасным" расширения НАТО на восток "за счет постсоветских республик, включая Украину".

Об этом он заявил во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

В рамках обсуждения ответов США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" Путин заявил, что Россию "тревожит" расширение НАТО.

"По организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответы на наши беспокойства, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского союза, включая Украину", - заявил Путин.

Украина и НАТО: что требует Россия

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

18 января 2022 года НАТО передало РФ свои письменные предложения, в которых речь шла о выводе войск из Украины и право Киева самостоятельно решать вопрос вступления в Альянс.

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