В РФ считают заявление о деоккупации Крыма "посягательством".

В оккупировавшей Крым России считают прямой угрозой заявление президента Украины Владимира Зеленского о целях страны вернуть полуостров в состав украинского государства.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Читайте такжеВ Кремле исключили возможность прямых переговоров Украины и РФ по ДонбассуПесков отметил, что в Кремле внимательно анализируют все высказывания украинского президента.

"... Фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, такая формулировка означает, что Украина намерена "использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион".

Читайте такжеПутин спутал порошок со спреем: Песков объяснил "эксперимент" российского президентаНапомним, ранее в Кремле отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота в Украине. Президент Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг слова главы украинского государства. По его словам, Россия никогда не занимались такими делами.

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Автор: Екатерина Малюга