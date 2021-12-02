ВСУ провели зрелищные учения на одном из полигонов вблизи админграницы с оккупированным Россией полуостровом.

На одном из военных полигонов Херсонщины, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, украинские военные провели тактические учения артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Пивдень".

Об этом рассказали в отделе связей с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

По словам командующего ОС ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наєва, учения должны были улучшить профессиональную подготовку личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта АТО и ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

"Подразделения прежде всего должны усовершенствовать способность вовремя и адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья", - подчеркнул командующий.

В командовании отметили, что подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению десанта условного противника военнослужащие отрабатывают каждую неделю, а боевой опыт положительно влияет на ход тренировок.

"Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки. Сейчас именно эти качества им понадобятся во время выполнения боевых задач", - подчеркнул Наев.

Как сообщал УНИАН, ранее на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области украинские военные испытали противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и разведывательно-ударные комплексы "Байрактар".

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Автор: Катерина Комолова